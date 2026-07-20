Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
26°
Втр, 21
25°
Срд, 22
24°
ЦБ USD 78.32 -0.08 21/07
ЦБ EUR 89.55 -0.35 21/07
Нал. USD 79.51 / 80.20 20/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.17 20/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 931
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 131
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 049
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стало известно, что площадь погибших лесов в Рязанской области составила 6763 га
По данным лесопатологического мониторинга, к концу мая в Рязанской области насчитывается 22,9 тысячи га поврежденных насаждений, что на 1373,7 га больше, чем в прошлом году. Площадь погибших насаждений увеличилась на 409 га и составила 6763 га. Из поврежденных деревьев 9772 га пострадали от пожаров, из которых 6610 га погибли в результате возгораний 2022 года. Наибольшее количество пострадавших площадей зафиксировано в Спасском и Тумском лесничествах. Также 3977 га пострадали от погодных условий, а болезни леса затронули 7962 га. Антропогенные факторы не оказали значительного влияния на состояние лесов, и очаги вредителей не были обнаружены. Прогнозируется рост возбудителей болезней леса.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» завершили оценку санитарного и лесопатологического состояния лесов региона на второе полугодие 2026 года.

На основании данных государственного лесопатологического мониторинга установлено, что к концу мая текущего года в Рязанской области насчитывается 22,9 тысячи гектаров поврежденных насаждений, что на 1373,7 га больше, чем в прошлом году. Площадь погибших насаждений увеличилась на 409 га и составила 6763 га.

Среди ослабленных и погибших деревьев 9772 гектара были повреждены пожарами, из которых 6610 га погибли в результате возгораний 2022 года. Наибольшее количество пострадавших площадей зафиксировано в Спасском и Тумском лесничествах. Также 3977 га насаждений пострадали от погодных условий, а болезни леса затронули 7962 га, из которых 13 га погибли.

Несмотря на это, антропогенные факторы не оказали значительного влияния на состояние лесов, а очаги вредителей не были обнаружены. В то же время прогнозируется дальнейший рост возбудителей болезней леса, таких как корневые и стволовые гнили. Для улучшения состояния лесов специалисты рекомендуют увеличить объемы санитарно-оздоровительных мероприятий и провести обследования на площади 4000 га.