Стало известно, что площадь погибших лесов в Рязанской области составила 6763 га

По данным лесопатологического мониторинга, к концу мая в Рязанской области насчитывается 22,9 тысячи га поврежденных насаждений, что на 1373,7 га больше, чем в прошлом году. Площадь погибших насаждений увеличилась на 409 га и составила 6763 га. Из поврежденных деревьев 9772 га пострадали от пожаров, из которых 6610 га погибли в результате возгораний 2022 года. Наибольшее количество пострадавших площадей зафиксировано в Спасском и Тумском лесничествах. Также 3977 га пострадали от погодных условий, а болезни леса затронули 7962 га. Антропогенные факторы не оказали значительного влияния на состояние лесов, и очаги вредителей не были обнаружены. Прогнозируется рост возбудителей болезней леса.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» завершили оценку санитарного и лесопатологического состояния лесов региона на второе полугодие 2026 года.

На основании данных государственного лесопатологического мониторинга установлено, что к концу мая текущего года в Рязанской области насчитывается 22,9 тысячи гектаров поврежденных насаждений, что на 1373,7 га больше, чем в прошлом году. Площадь погибших насаждений увеличилась на 409 га и составила 6763 га.

Среди ослабленных и погибших деревьев 9772 гектара были повреждены пожарами, из которых 6610 га погибли в результате возгораний 2022 года. Наибольшее количество пострадавших площадей зафиксировано в Спасском и Тумском лесничествах. Также 3977 га насаждений пострадали от погодных условий, а болезни леса затронули 7962 га, из которых 13 га погибли.

Несмотря на это, антропогенные факторы не оказали значительного влияния на состояние лесов, а очаги вредителей не были обнаружены. В то же время прогнозируется дальнейший рост возбудителей болезней леса, таких как корневые и стволовые гнили. Для улучшения состояния лесов специалисты рекомендуют увеличить объемы санитарно-оздоровительных мероприятий и провести обследования на площади 4000 га.