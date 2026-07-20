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Соцсети: в Рязани трое на электросамокате ударили прохожую прямо во время езды
В Рязани три молодых человека на электросамокате напали на девушку возле торгового центра «21 век». Случай произошел вечером, около 22:40, когда юноши, нарушая все правила, ехали на одном самокате и на ходу ударили прохожую в область сердца и ключицы. Как отметили в сообщении, пострадавшая зафиксировала побои, после чего написала заявление в полицию. Также, по словам очевидцев, на территории установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут в опознании. Отмечается, что молодым людям грозит не только крупный штраф за коллективную езду на самокате, но и возможная административная или уголовная ответственность за причинение вреда здоровью.

В Рязани три молодых человека на электросамокате напали на девушку возле торгового центра «21 век». Об этом сообщили в соцсетях.

Случай произошел вечером, около 22:40, когда юноши, нарушая все правила, ехали на одном самокате и на ходу ударили прохожую в область сердца и ключицы.

Как отметили в сообщении, пострадавшая зафиксировала побои, после чего написала заявление в полицию. Также, по словам очевидцев, на территории установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут в опознании.

Отмечается, что молодым людям грозит не только крупный штраф за коллективную езду на самокате, но и возможная административная или уголовная ответственность за причинение вреда здоровью.