Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
26°
Втр, 21
25°
Срд, 22
24°
ЦБ USD 78.32 -0.08 21/07
ЦБ EUR 89.55 -0.35 21/07
Нал. USD 79.51 / 80.20 20/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.17 20/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 930
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 131
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 049
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанка пожаловалась на состояние городских парков и зеленых зон
Она отметила, что в городе всего несколько парков, и призвала к их надлежащему содержанию. По ее словам, для этого достаточно лишь немного бензина и своевременного покоса травы. Она также упомянула о Новопавловской роще, которая была обновлена, но нуждается в регулярном уходе, чтобы не зарасти травой и избежать скопления грязи. В ответ на обращение администрации города сообщили, что работы по покосу травы на указанной территории будут проведены до середины августа. Кроме того, они обещали убрать мусор на этой неделе.

Рязанка пожаловалась на состояние парков и зеленых зон в городе. Информация об этом появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Она отметила, что в городе всего несколько парков, и призвала к их надлежащему содержанию. По ее словам, для этого достаточно лишь немного бензина и своевременного покоса травы. Она также упомянула о Новопавловской роще, которая была обновлена, но нуждается в регулярном уходе, чтобы не зарасти травой и избежать скопления грязи.

В ответ на обращение администрации города сообщили, что работы по покосу травы на указанной территории будут проведены до середины августа. Кроме того, они обещали убрать мусор на этой неделе.