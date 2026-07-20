Рязанка пожаловалась на состояние городских парков и зеленых зон

Она отметила, что в городе всего несколько парков, и призвала к их надлежащему содержанию. По ее словам, для этого достаточно лишь немного бензина и своевременного покоса травы. Она также упомянула о Новопавловской роще, которая была обновлена, но нуждается в регулярном уходе, чтобы не зарасти травой и избежать скопления грязи. В ответ на обращение администрации города сообщили, что работы по покосу травы на указанной территории будут проведены до середины августа. Кроме того, они обещали убрать мусор на этой неделе.

Рязанка пожаловалась на состояние парков и зеленых зон в городе. Информация об этом появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Она отметила, что в городе всего несколько парков, и призвала к их надлежащему содержанию. По ее словам, для этого достаточно лишь немного бензина и своевременного покоса травы. Она также упомянула о Новопавловской роще, которая была обновлена, но нуждается в регулярном уходе, чтобы не зарасти травой и избежать скопления грязи.

В ответ на обращение администрации города сообщили, что работы по покосу травы на указанной территории будут проведены до середины августа. Кроме того, они обещали убрать мусор на этой неделе.