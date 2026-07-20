Рязанка пожаловалась на мусор и грязь на Почтовой

Жительница Рязани пожаловалась на состояние улицы Почтовой и общественных туалетов в Верхнем городском саду. Пост появился в социальных сетях. По словам автора публикации, мусорные урны на Почтовой опустошили, однако после этого улицу не подмели. Она утверждает, что на дорогах осталось много окурков. Также, по словам рязанки, неудовлетворительное состояние общественных туалетов в Верхнем городском саду неприятно удивило гостей города.

Жительница Рязани пожаловалась на состояние улицы Почтовой и общественных туалетов в Верхнем городском саду. Пост появился в социальных сетях.

По словам автора публикации, мусорные урны на Почтовой опустошили, однако после этого улицу не подмели. Она утверждает, что на дорогах осталось много окурков.

Также, по словам рязанки, неудовлетворительное состояние общественных туалетов в Верхнем городском саду неприятно удивило гостей города.

«Сегодня такое состояние ул. Почтовой: мусорки убрали, а подмести забыли, кучи бычков. И рязанцы постарались, и службы по уборке города тоже считают, что так симпатичнее», — написала автор публикации.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.