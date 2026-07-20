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Рязанец украл у брата ноутбук за 60 тысяч рублей
Спасский районный суд вынес приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В феврале 2026 года мужчина, находясь в квартире, похитил принадлежащий брату ноутбук стоимостью около 60 тысяч рублей. Сразу после этого он сдал технику в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Спасский районный суд вынес приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале 2026 года мужчина, находясь в квартире, похитил принадлежащий брату ноутбук стоимостью около 60 тысяч рублей. Сразу после этого он сдал технику в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

О пропаже ноутбука потерпевший узнал лишь спустя несколько дней.

В суде мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Учитывая наличие опасного рецидива преступлений, суд назначил ему 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.