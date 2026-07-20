Рязанцы расписались в Театре драмы

В Рязанском театре драмы состоялась выездная регистрация брака Александра и Полины. Церемонию организовало ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» в рамках проекта «Новые места для счастья». Как отметили организаторы, выбор площадки оказался символичным. «Семья и искусство имеют единое начало: и то и другое требует вдохновения, ежеминутного труда и умения исполнять свои роли. В семье — это быть друзьями, близкими людьми, партнерами и любящими друг друга людьми», — отметили в сообщении.