Рязанцам напомнили последствия за пересылку личных фото одноклассников в чатах

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что подростки, которые считают такие действия невинным развлечением, могут столкнуться с уголовной ответственностью по статье 137 УК РФ, касающейся нарушения неприкосновенности частной жизни. В ведомстве напомнили, что ответственность за разглашение чужой тайны наступает с 16 лет. Прокуратура призвала молодежь задуматься о последствиях перед тем, как нажать кнопку «переслать», и порекомендовала ознакомиться с информационными материалами по этой теме.

Рязанцам напомнили о правовых последствиях за пересылку личных фото и видео одноклассников в школьных чатах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что подростки, которые считают такие действия невинным развлечением, могут столкнуться с уголовной ответственностью по статье 137 УК РФ, касающейся нарушения неприкосновенности частной жизни.

В ведомстве напомнили, что ответственность за разглашение чужой тайны наступает с 16 лет. Прокуратура призвала молодежь задуматься о последствиях перед тем, как нажать кнопку «переслать», и порекомендовала ознакомиться с информационными материалами по этой теме.