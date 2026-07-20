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Россиян предупредили о новой схеме обмана с QR-кодами в аэропортах
Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний и предлагать помощь пассажирам в ориентировании в аэропорту. Затем они просят перейти по QR-коду для участия в акциях, получения бонусов или скидок в Duty Free. Сенатор отметил, что QR-коды чаще всего ведут на поддельные страницы, где жертвам предлагают ввести личные данные, такие как номер телефона или данные банковской карты. После этого мошенники могут пытаться получить доступ к аккаунтам жертвы, а также отправлять коды подтверждения от банков и других сервисов. Шейкин подчеркнул, что жертва может не осознавать, что стала жертвой мошенничества, начавшегося с простого сканирования QR-кода.

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний и предлагать помощь пассажирам в ориентировании в аэропорту. Затем они просят перейти по QR-коду для участия в акциях, получения бонусов или скидок в Duty Free.

Сенатор отметил, что QR-коды чаще всего ведут на поддельные страницы, где жертвам предлагают ввести личные данные, такие как номер телефона или данные банковской карты. После этого мошенники могут пытаться получить доступ к аккаунтам жертвы, а также отправлять коды подтверждения от банков и других сервисов.

Шейкин подчеркнул, что человек может не осознавать, что стал жертвой мошенничества, начавшегося с простого сканирования QR-кода.