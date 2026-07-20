Российские войска поразили два сухогруза и резервуары с топливом в порту Одессы

В понедельник, 20 июля, Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по двум сухогрузам в порту Одессы, которые находились в процессе разгрузки грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак также пострадали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских военных, а также портовая инфраструктура в Черноморске, используемая для разгрузки и хранения военных грузов. Пресс-служба ведомства отметила, что в течение дня российские военнослужащие продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

В понедельник, 20 июля, Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по двум сухогрузам в порту Одессы, которые находились в процессе разгрузки грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате атак также пострадали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских военных, а также портовая инфраструктура в Черноморске, используемая для разгрузки и хранения военных грузов.

Пресс-служба ведомства отметила, что в течение дня российские военнослужащие продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.