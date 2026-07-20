Прокуратура выявила нарушения при сносе аварийных домов в Михайловском округе

Прокуратура Михайловского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе при проверке закупок для государственных и муниципальных нужд. Установлено, что после демонтажа и сноса аварийных многоквартирных домов подрядчик не вывез с территории строительный мусор, хотя это входило в его обязательства по муниципальному контракту. По итогам проверки прокурор возбудил в отношении ответственного должностного лица администрации дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.30.2 КоАП РФ.

Прокуратура Михайловского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе при проверке закупок для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что после демонтажа и сноса аварийных многоквартирных домов подрядчик не вывез с территории строительный мусор, хотя это входило в его обязательства по муниципальному контракту.

Несмотря на недочеты, работы были приняты и оплачены администрацией округа.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении ответственного должностного лица администрации дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.30.2 КоАП РФ (приемка товаров, работ или услуг с нарушением требований законодательства о контрактной системе).

В настоящее время выявленные нарушения устранены.