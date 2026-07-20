Пользователи Apple в России массово пожаловались на сбои в App Store

Пользователи Apple в России начали массово жаловаться на проблемы с доступом к App Store. По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой. РФ», рост числа обращений был зафиксирован в середине июля. Первые заметные жалобы появились 16 июля, а пик обращений пришелся на 19 июля, когда было зарегистрировано 399 жалоб. На следующий день, 20 июля, количество обращений составило 209. Причины перебоев в работе App Store пока не установлены, однако пользователи сообщают, что проблема исчезает после смены IP-адреса. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, где зафиксировано около 20% всех обращений за 20 июля.

Пользователи Apple в России начали массово жаловаться на проблемы с доступом к App Store. По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой. РФ», рост числа обращений был зафиксирован в середине июля.

Первые заметные жалобы появились 16 июля, а пик обращений пришелся на 19 июля, когда было зарегистрировано 399 жалоб. На следующий день, 20 июля, количество обращений составило 209.

Причины перебоев в работе App Store пока не установлены, однако пользователи сообщают, что проблема исчезает после смены IP-адреса. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, где зафиксировано около 20% всех обращений за 20 июля.

Также о проблемах сообщили жители Санкт-Петербурга (8%), Ростовской области, Брянской области, Волгоградской области, Ставропольского края и Курской области — по 6% обращений из каждого региона. Сбои также отмечены в Свердловской области, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии и других регионах страны.