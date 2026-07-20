Полицейские задержали рецидивиста за угон автомобиля и кражу рюкзака в Рязани

В Рязани полицейские задержали 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже рюкзака и угоне автомобиля. 47-летний местный житель сообщил о пропаже своего авто, которое он оставил припаркованным на ночь. Оказалось, что в кафе он познакомился с мужчиной, который после совместного времяпрепровождения исчез с машиной, пока автовладелец спал. Полицейские передали информацию о пропавшем автомобиле патрулям, и вскоре иномарка была найдена на окраине города с нетрезвым водителем за рулем. В ходе расследования выяснилось, что задержанный также украл рюкзак у 36-летней рязанки на стадионе и продал золотые украшения из него. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже рюкзака и угоне автомобиля. Об этом пишет УМВД по региону.

47-летний местный житель сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного у дома. По его словам, он оставил машину на ночь, а после визита в кафе вернулся и обнаружил, что авто исчезло вместе с ключами.

Оперативники провели допрос и узнали, что в кафе автовладелец познакомился с мужчиной, с которым они продолжили трапезу уже у него дома. После того как рязанец уснул в своей квартире, его новый знакомый исчез вместе с автомобилем.

Полицейские передали информацию о пропавшей машине всем патрулям, и вскоре иномарку заметили на окраине города. За рулем находился нетрезвый житель Татарстана, его задержали. В ходе расследования выяснилось, что рецидивист также совершил кражу рюкзака у 36-летней рязанки на стадионе. У него были найдены золотые украшения, которые он успел продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям за кражу и угон автотранспорта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.