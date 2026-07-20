Полицейские задержали рецидивиста за угон автомобиля и кражу рюкзака в Рязани

В Рязани полицейские задержали 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже рюкзака и угоне автомобиля. Об этом пишет УМВД по региону.
47-летний местный житель сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного у дома. По его словам, он оставил машину на ночь, а после визита в кафе вернулся и обнаружил, что авто исчезло вместе с ключами.
Оперативники провели допрос и узнали, что в кафе автовладелец познакомился с мужчиной, с которым они продолжили трапезу уже у него дома. После того как рязанец уснул в своей квартире, его новый знакомый исчез вместе с автомобилем.
Полицейские передали информацию о пропавшей машине всем патрулям, и вскоре иномарку заметили на окраине города. За рулем находился нетрезвый житель Татарстана, его задержали. В ходе расследования выяснилось, что рецидивист также совершил кражу рюкзака у 36-летней рязанки на стадионе. У него были найдены золотые украшения, которые он успел продать.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям за кражу и угон автотранспорта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.