Опубликован прогноз погоды на 21 июля в Рязанской области

В понедельник, 21 июля, в Рязанской области ожидается теплая погода. Прогноз опубликовал региональный Гидрометцентр. Днем будет облачно, без осадков. Воздух прогреется до +27°С, ветер ожидается северный, слабый — около 2 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Ночью температура воздуха понизится до +17°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь.