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На Южном обходе Рязани начали новый этап строительства
На Южном обходе Рязани начался новый этап строительства — рабочие приступили к устройству основания дороги из щебня. Работы ведутся на этапе 2.1 обводной дороги. Специалисты продолжают разработку выемки растительного грунта, укладывают геотекстиль, возводят насыпь земляного полотна и устраивают дополнительные слои основания дорожной одежды. По проекту на объекте появятся четырехполосная дорога, одна эстакада, три транспортные развязки, семь мостов и семь путепроводов. Сейчас в работах задействованы 75 человек и 45 единиц техники. Завершить строительство планируют в 2028 году.

На Южном обходе Рязани начался новый этап строительства — рабочие приступили к устройству основания дороги из щебня. Работы ведутся на этапе 2.1 обводной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Специалисты продолжают разработку выемки растительного грунта, укладывают геотекстиль, возводят насыпь земляного полотна и устраивают дополнительные слои основания дорожной одежды.

На объекте уже уложили более 116 тыс. кубометров песка — почти половину от запланированного объема. Песчаный слой помогает укрепить конструкцию дороги, защищает ее от влаги и морозного пучения грунта, а также равномерно распределяет нагрузку от транспорта.

На втором участке строительства — этапе 2.2 — рабочие приступили к планировке откосов и распределению растительного слоя грунта для последующего посева трав.

Строительство Южного обхода Рязани идет по графику. Новый участок трассы М-5 «Урал» протяженностью 26,5 км пройдет от 190-го км автодороги, обогнет город с юга и выйдет к существующей трассе в районе 210-го км.

После завершения строительства дорога позволит вывести часть транзитного транспорта за пределы Рязани, снизить нагрузку на городские улицы и улучшить экологическую ситуацию.

По проекту на объекте появятся четырехполосная дорога, одна эстакада, три транспортные развязки, семь мостов и семь путепроводов. Сейчас в работах задействованы 75 человек и 45 единиц техники.

Завершить строительство планируют в 2028 году.

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор».