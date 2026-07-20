На окраине Рязани произошел пожар
Инцидент произошел в ночь на 20 июля на Южной окружной. По словам очевидцев, огонь заметили в районе мусорного полигона. Рязанцы также сообщили о резком и неприятном запахе. Официальной информации о происшествии нет.
На окраине Рязани произошел пожар. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент произошел в ночь на 20 июля на Южной окружной. По словам очевидцев, огонь заметили в районе мусорного полигона.
Рязанцы также сообщили о резком и неприятном запахе.
Официальной информации о происшествии нет.