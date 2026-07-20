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Эксперты высказались о возможном усилении блокировок VPN
России, вероятнее всего, не грозит новая волна ужесточения политики в отношении VPN-сервисов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Парламентской газетой». Поводом для обсуждения стали публикации о том, что осенью Роскомнадзор может усилить борьбу с сервисами обхода блокировок. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Парламентской газете», что сейчас не наблюдается ни резкого усиления, ни ослабления блокировок. По его словам, Роскомнадзор продолжает работать в штатном режиме, а часть усилий может быть направлена на борьбу с оплатой VPN-сервисов.

России, вероятнее всего, не грозит новая волна ужесточения политики в отношении VPN-сервисов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Парламентской газетой».

Поводом для обсуждения стали публикации о том, что осенью Роскомнадзор может усилить борьбу с сервисами обхода блокировок.

«Сейчас инженеры перешли в фазу сбора данных. Им важно понять не просто факт использования VPN, а его поведение — какие порты задействованы, как часто происходит переподключение, используются ли методы маскировки. Стабильность, которую видят пользователи, означает лишь то, что алгоритмы перекалибровываются и пока не применяются в полную силу», — пояснил в разговоре с «Газетой. ру» технический директор компании «Стахановец», эксперт в области информационных технологий Сергей Щербаков.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Парламентской газете», что сейчас не наблюдается ни резкого усиления, ни ослабления блокировок. По его словам, Роскомнадзор продолжает работать в штатном режиме, а часть усилий может быть направлена на борьбу с оплатой VPN-сервисов.