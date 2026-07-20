Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Согласно прогнозам, в дневные часы 20-21 июля на территории Рязанской области местами ожидается жара +30, +31°С. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Рязанскую область придет новая волна похолодания.