«Ъ»: часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже

Объемы оптовых торгов начали расти, а неудовлетворенный спрос — сокращаться. Однако аналитики предупреждают, что восстановление рынка будет медленным. На биржу вернулись НПЗ с мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год, но некоторые крупные заводы пока не участвуют в торгах. С 20 июля на бирже изменили предельные границы цен на некоторые виды топлива, чтобы активизировать торги. Основная часть топлива уходит по внебиржевым каналам, и эта тенденция усиливается. Также отмечено снижение цен на бензин и дизтопливо, что может означать увеличение предложения. На АЗС ситуация улучшается: очереди сокращаются, и многие операторы возобновляют отпуск топлива без ограничений. Однако есть опасения, что запасы бензина могут снизиться ниже 1,5 миллиона тонн.

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали возвращаться к продажам топлива на Петербургской бирже после ремонтов. Об этом пишет «Ъ».

Объемы оптовых торгов начали расти, а неудовлетворенный спрос — сокращаться. Однако аналитики предупреждают, что восстановление рынка будет медленным. На биржу вернулись НПЗ с мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год, но некоторые крупные заводы пока не участвуют в торгах.

С 20 июля на бирже изменили предельные границы цен на некоторые виды топлива, чтобы активизировать торги. Основная часть топлива уходит по внебиржевым каналам, и эта тенденция усиливается. Также отмечено снижение цен на бензин и дизтопливо, что может означать увеличение предложения.

На АЗС ситуация улучшается: очереди сокращаются, и многие операторы возобновляют отпуск топлива без ограничений. Однако есть опасения, что запасы бензина могут снизиться ниже 1,5 миллиона тонн.