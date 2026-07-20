ЦБ установил курс доллара ниже 78 рублей на 21 июля

Центральный банк России установил официальный курс валют на вторник, 21 июля. Согласно данным регулятора, курс составит: доллар: 78,32 рубля (снижение на 8,28 копейки); евро: 89,55 рубля (снижение на 34,56 копейки); юань: 11,57 рубля (рост на 0,96 копейки).