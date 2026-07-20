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Более 20 человек задержали в Рязани за выходные
В ночь с пятницу на субботу на улице Почтовой в отдел полиции для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям доставлено 27 граждан. Пресечено 16 административных правонарушений из них: по ст. 5.35 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей) — 3 протокола; по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртного в общественном месте) — 4 протокола; по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) — 1 протокол.

Более 20 человек задержали в Рязани за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Всего в регионе за выходные выявили и пресекли 24 нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

Также в ходе рейдов в центре Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан.

В ночь с пятницу на субботу на улице Почтовой в отдел полиции для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям доставлено 27 граждан. Пресечено 16 административных правонарушений из них: по ст. 5.35 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей) — 3 протокола; по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртного в общественном месте) — 4 протокола; по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) — 1 протокол.

В двух кафе на улице Почтовой выявлена торговля алкогольными напитками, на которых нет необходимых сопроводительных документов. Изъято 16 литров спиртного.

Всего за прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции в городе Рязани выявили нарушения правил розничной торговли спиртным в магазине на улице Новоселов, а также — в кафе на улицах Соборная, Горького и на Южном промузле. Изъято 87 литров алкогольных напитков.

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Также полицейские задержали 5 человек, находившихся в федеральном розыске.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.