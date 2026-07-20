Более 100 преступлений раскрыли в Рязанской области с помощью камер

В Рязанской области работают более 3 тысяч камер видеонаблюдения, из которых около 450 оснащены системой биометрического распознавания лиц. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития. По данным ведомства, в 2025 году с помощью системы удалось раскрыть 148 преступлений и задержать 14 человек, находившихся в федеральном розыске. За первые шесть месяцев 2026 года с использованием комплекса уже раскрыли 115 преступлений и задержали пять человек, находившихся в федеральном розыске.

В Рязанской области работают более 3 тысяч камер видеонаблюдения, из которых около 450 оснащены системой биометрического распознавания лиц. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

По данным ведомства, в 2025 году с помощью системы удалось раскрыть 148 преступлений и задержать 14 человек, находившихся в федеральном розыске.

За первые шесть месяцев 2026 года с использованием комплекса уже раскрыли 115 преступлений и задержали пять человек, находившихся в федеральном розыске.

Кроме того, камеры помогают выявлять административные правонарушения, а также используются судебными приставами для розыска транспортных средств должников.