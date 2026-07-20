Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
25°
Срд, 22
24°
Чтв, 23
21°
ЦБ USD 78.32 -0.08 21/07
ЦБ EUR 89.55 -0.35 21/07
Нал. USD 79.51 / 80.20 20/07 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.17 20/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 959
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 152
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
3 074
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Бахилов: необходимы радикальные решения в вопросах водоснабжения округа
В понедельник, 20 июля, прошла встреча с жителями села Кусмор и турбазы «Елочка», на которой обсуждались важные вопросы водоснабжения, освещения и дорог. Об этом рассказал глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях. Также он сообщил, что в тот же день произошло очередное отключение воды в Елатьме. Глава округа отметил, что все оперативные службы были мобилизованы для решения этой проблемы, и водоснабжение уже восстановлено, однако это временная мера. Он подчеркнул необходимость радикальных решений. Особое внимание было уделено жителям «Елочки». «Приятно видеть, что люди не ждут, когда всё сделают за них, а многое берут в свои руки», — написал Бахилов. Известно, что все поднятые вопросы взяты в работу.

В понедельник, 20 июля, прошла встреча с жителями села Кусмор и турбазы «Елочка», на которой обсуждались важные вопросы водоснабжения, освещения и дорог. Об этом рассказал глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях.

Также он сообщил, что в тот же день произошло очередное отключение воды в Елатьме. Глава округа отметил, что все оперативные службы были мобилизованы для решения этой проблемы, и водоснабжение уже восстановлено, однако это временная мера. Он подчеркнул необходимость радикальных решений в данной области.

Особое внимание было уделено жителям «Елочки». «Приятно видеть, что люди не ждут, когда всё сделают за них, а многое берут в свои руки», — написал Бахилов.

Известно, что все поднятые вопросы взяты в работу.