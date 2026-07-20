Бахилов: необходимы радикальные решения в вопросах водоснабжения округа

В понедельник, 20 июля, прошла встреча с жителями села Кусмор и турбазы «Елочка», на которой обсуждались важные вопросы водоснабжения, освещения и дорог. Об этом рассказал глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях. Также он сообщил, что в тот же день произошло очередное отключение воды в Елатьме. Глава округа отметил, что все оперативные службы были мобилизованы для решения этой проблемы, и водоснабжение уже восстановлено, однако это временная мера. Он подчеркнул необходимость радикальных решений. Особое внимание было уделено жителям «Елочки». «Приятно видеть, что люди не ждут, когда всё сделают за них, а многое берут в свои руки», — написал Бахилов. Известно, что все поднятые вопросы взяты в работу.

В понедельник, 20 июля, прошла встреча с жителями села Кусмор и турбазы «Елочка», на которой обсуждались важные вопросы водоснабжения, освещения и дорог. Об этом рассказал глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях.

Также он сообщил, что в тот же день произошло очередное отключение воды в Елатьме. Глава округа отметил, что все оперативные службы были мобилизованы для решения этой проблемы, и водоснабжение уже восстановлено, однако это временная мера. Он подчеркнул необходимость радикальных решений в данной области.

Особое внимание было уделено жителям «Елочки». «Приятно видеть, что люди не ждут, когда всё сделают за них, а многое берут в свои руки», — написал Бахилов.

Известно, что все поднятые вопросы взяты в работу.