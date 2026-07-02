В Рязанской области благоустроят пляж пруда

В селе Успенское Скопинского округа начнется благоустройство прибрежной зоны местного пруда. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно условиям закупки, территорию очистят от засохшего кустарника и поросли. Вдоль водоема уложат деревянные настилы. Для зонирования пространства установят металлические ограждения и калитки из решетчатых панелей высотой до 2 метров, которые закрепят на столбах с бетонным основанием. Также на участке появятся навесы с кровлей из профилированного листа. Все деревянные, каменные и бетонные поверхности обработают антисептиком и грунтовкой и покроют лаком в два слоя.

В селе Успенское Скопинского округа начнется благоустройство прибрежной зоны местного пруда реки Вослебовка. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно условиям закупки, территорию очистят от засохшего кустарника и поросли. Вдоль водоема уложат деревянные настилы. Для зонирования пространства установят металлические ограждения и калитки из решетчатых панелей высотой до 2 метров, которые закрепят на столбах с бетонным основанием.

Также на участке появятся навесы с кровлей из профилированного листа. Все деревянные, каменные и бетонные поверхности обработают антисептиком и грунтовкой и покроют лаком в два слоя.

Работы планируется завершить до 30 сентября 2026 года. Заказчиком выступает управление строительства, архитектуры, ЖКХ и благоустройства администрации округа.

Отметим, территория для благоустройства является одним из мест, где официально разрешено купание в селе Успенское.

Иллюстративное фото.