В Рязани преподавателей вуза подозревают в получении взяток от студентов

Известно, что с 2018 года по октябрь 2025 года подозреваемые систематически принимали денежные средства от студентов в обмен на содействие в успешной сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ, минуя проверки знаний и фактическую явку на занятия. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление возможных аналогичных случаев преступной деятельности.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении нескольких преподавателей одного из высших учебных заведений города. Им инкриминируется получение коммерческого подкупа (п. п. «а», «в» ч.7 ст. 204 УК РФ), сообщает СУ СК по региону.

Известно, что с 2018 года по октябрь 2025 года подозреваемые систематически принимали денежные средства от студентов в обмен на содействие в успешной сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ, минуя проверки знаний и фактическую явку на занятия.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление возможных аналогичных случаев преступной деятельности.