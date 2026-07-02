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Назван вуз Рязани, преподавателей которого подозревают в получении взяток
По данным источника РЗН. инфо, речь идёт о частном образовательном учреждении «Региональный институт бизнеса и управления». Вуз располагается на Первомайском проспекте в Рязани. Среди профессий, которым обучают в учреждении: менеджмент, прикладная информатика. строительство, технология транспортных процессов и экономика. Ранее в региональном СК сообщили, что с 2018 года по октябрь 2025 года подозреваемые систематически принимали деньги от студентов в обмен на содействие в успешной сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ, минуя проверки знаний и фактическую явку на занятия.

Назван вуз Рязани, преподавателей которого подозревают в получении взяток. По данным источника РЗН. инфо, речь идёт о частном образовательном учреждении «Региональный институт бизнеса и управления».

Вуз располагается на Первомайском проспекте в Рязани.

Среди профессий, которым обучают в учреждении: менеджмент, прикладная информатика. строительство, технология транспортных процессов и экономика.

Ранее в региональном СК сообщили, что с 2018 года по октябрь 2025 года подозреваемые систематически принимали деньги от студентов в обмен на содействие в успешной сдаче сессий и защите выпускных квалификационных работ, минуя проверки знаний и фактическую явку на занятия.