В Рязани массово отключили свет из-за аварии

В Рязани отключили свет на 40 улицах из-за аварии. Электричества нет по следующим улицам: Пушкина; Право-Лыбедская; Горького; Радищева; Лыбедский бульвар; Соборная; Солнечная; Кольцова; Кудрявцева; Шевченко; Семена Середы; Маяковского; Почтовая; Мюнстерская; Ленина; Краснорядская; Семинарская; Сенная; Пожалостина; Первомайский проспект; Татарская; 2-й, 3-й Мопровский переулок; 3-й, 4-й, 5-й Новопаловские проезды 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Линии; Ленинского Комсомола; Высоковольтная; Весенняя; Дзержинского; Школьная; Чкалова; Полевая. Работы проведут до полного восстановления. При это света также нет планово до 16:30 по нескольким улицам.