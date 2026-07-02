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В Рязани массово отключили свет из-за аварии
В Рязани отключили свет на 40 улицах из-за аварии. Электричества нет по следующим улицам: Пушкина; Право-Лыбедская; Горького; Радищева; Лыбедский бульвар; Соборная; Солнечная; Кольцова; Кудрявцева; Шевченко; Семена Середы; Маяковского; Почтовая; Мюнстерская; Ленина; Краснорядская; Семинарская; Сенная; Пожалостина; Первомайский проспект; Татарская; 2-й, 3-й Мопровский переулок; 3-й, 4-й, 5-й Новопаловские проезды 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Линии; Ленинского Комсомола; Высоковольтная; Весенняя; Дзержинского; Школьная; Чкалова; Полевая. Работы проведут до полного восстановления. При это света также нет планово до 16:30 по нескольким улицам.

В Рязани отключили свет на 40 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 2 июля.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Пушкина;
  • Право-Лыбедская;
  • Горького;
  • Радищева;
  • Лыбедский бульвар;
  • Соборная;
  • Солнечная;
  • Кольцова;
  • Кудрявцева;
  • Гагарина;
  • Братиславская;
  • Шевченко;
  • Семена Середы;
  • Маяковского;
  • Почтовая;
  • Мюнстерская;
  • Ленина;
  • Краснорядская;
  • Семинарская;
  • Сенная;
  • Пожалостина;
  • Первомайский проспект;
  • Татарская;
  • 2-й, 3-й Мопровский переулок;
  • 3-й, 4-й, 5-й Новопаловские проезды;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Линии;
  • Ленинского Комсомола;
  • Высоковольтная;
  • Весенняя;
  • Дзержинского;
  • Школьная;
  • Чкалова;
  • Полевая.

Работы проведут до полного восстановления.

При это света также нет планово до 16:30 по нескольким улицам.