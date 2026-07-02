В Рязани массово отключили свет из-за аварии
В Рязани отключили свет на 40 улицах из-за аварии. Электричества нет по следующим улицам: Пушкина; Право-Лыбедская; Горького; Радищева; Лыбедский бульвар; Соборная; Солнечная; Кольцова; Кудрявцева; Шевченко; Семена Середы; Маяковского; Почтовая; Мюнстерская; Ленина; Краснорядская; Семинарская; Сенная; Пожалостина; Первомайский проспект; Татарская; 2-й, 3-й Мопровский переулок; 3-й, 4-й, 5-й Новопаловские проезды 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Линии; Ленинского Комсомола; Высоковольтная; Весенняя; Дзержинского; Школьная; Чкалова; Полевая. Работы проведут до полного восстановления. При это света также нет планово до 16:30 по нескольким улицам.
В Рязани отключили свет на 40 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 2 июля.
Электричества нет по следующим улицам:
- Пушкина;
- Право-Лыбедская;
- Горького;
- Радищева;
- Лыбедский бульвар;
- Соборная;
- Солнечная;
- Кольцова;
- Кудрявцева;
- Гагарина;
- Братиславская;
- Шевченко;
- Семена Середы;
- Маяковского;
- Почтовая;
- Мюнстерская;
- Ленина;
- Краснорядская;
- Семинарская;
- Сенная;
- Пожалостина;
- Первомайский проспект;
- Татарская;
- 2-й, 3-й Мопровский переулок;
- 3-й, 4-й, 5-й Новопаловские проезды;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Линии;
- Ленинского Комсомола;
- Высоковольтная;
- Весенняя;
- Дзержинского;
- Школьная;
- Чкалова;
- Полевая.
Работы проведут до полного восстановления.
При это света также нет планово до 16:30 по нескольким улицам.