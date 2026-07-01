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Рязанцев предупредили о плановых отключения света 2 и 3 июля
Электроэнергию отключат 2 и 3 июля с 09:30 до 16:00 по адресам: ул. 1-й Лесной пр. д. 11, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Лесная д. 1-71 (нечетная сторона), 2-58 (четная сторона); ул. 5-й пр. Добролюбова д. 3-59 (нечетна сторона), 4-62 (четная сторона); ул. 6-й пр. Добролюбова д. 5-33 (нечетная сторона), 4-34 (четна сторона); ул. 1-й пр. Шевцовой д. 1-25 (нечетная сторона), 2-36 (четная сторона); ул. Шевцовой д. 15-27 (нечетная сторона), 20-30 (четная сторона); ул. Дорожная д. 2-34б (четная сторона), д. 33-47 (нечетная сторона); ул. Добролюбова д. 36-48, 52-58 (четная сторона), 23-35 (нечетная сторона) 41, 43; ул. Тюленина д. 2, 16-36 (четная сторона), 5-15 (нечетная сторона).

Рязанцев предупредили о плановом отключении света два дня подряд. Об этом сообщили в РГРЭС.

Электроэнергию отключат 2 и 3 июля с 09:30 до 16:00 по адресам:

  • ул. 1-й Лесной пр. д. 11, 14, 16, 18, 20, 22;
  • ул. Лесная д. 1-71 (нечетная сторона), 2-58 (четная сторона);
  • ул. 5-й пр. Добролюбова д. 3-59 (нечетна сторона), 4-62 (четная сторона);
  • ул. 6-й пр. Добролюбова д. 5-33 (нечетная сторона), 4-34 (четна сторона);
  • ул. 1-й пр. Шевцовой д. 1-25 (нечетная сторона), 2-36 (четная сторона);
  • ул. Шевцовой д. 15-27 (нечетная сторона), 20-30 (четная сторона);
  • ул. Дорожная д. 2-34б (четная сторона), д. 33-47 (нечетная сторона);
  • ул. Добролюбова д. 36-48, 52-58 (четная сторона), 23-35 (нечетная сторона) 41, 43;
  • ул. Тюленина д. 2, 16-36 (четная сторона), 5-15 (нечетная сторона).

В это время будут проводиться работы по опиловке ветвей деревьев вблизи ВЛ-0,4 кВ от ТП-587.