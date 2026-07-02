В ЕС анонсировали новые санкции против России

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшее время выступит с официальным предложением по новым антироссийским санкциям. Предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с российским ВПК. «Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря постоянной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву», — заявила она. Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по военным объектам в Киеве.

В ЕС анонсировали новые санкции против России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшее время выступит с официальным предложением по новым антироссийским санкциям. Предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с российским ВПК.

«Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря постоянной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву», — заявила она.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по военным объектам в Киеве.