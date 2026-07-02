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В ЦБ заявили об отсутствии сроков вывода из оборота Visa и Mastercard
Банк России не устанавливает срок вывода карт Visa и Mastercard из обращения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ, ее цитирует РБК. «Просто объективно складывается так, что карты называются Visa и Mastercard, но, по сути дела, у них функционал как у карты «Мир», — отметила она. По словам Набиуллиной, такие карты будут выводиться из оборота постепенно.

Банк России не устанавливает срок вывода карт Visa и Mastercard из обращения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ, ее цитирует РБК.

«Просто объективно складывается так, что карты называются Visa и Mastercard, но, по сути дела, у них функционал как у карты «Мир», — отметила она.

По словам Набиуллиной, такие карты будут выводиться из оборота постепенно.

«Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не устанавливаем», — добавила глава ЦБ.