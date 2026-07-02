Павел Малков прокомментировал дневную атаку на Рязанскую область

Пост об этом опубликован в его соцсетях. Отмечается, что днем 2 июля над территорией региона сбит один БПЛА. По словам Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО.