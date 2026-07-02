Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны. 2 июня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотников. БПЛА сбили также над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.