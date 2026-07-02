Ограничения на посещение лесов в Рязанской области продлены

Губернатор Павел Малков поручил усилить меры по обеспечению пожарной безопасности. Временные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них вводятся с 1 июля на 21 день. Они будут действовать на территории всех лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

Ограничения на посещение лесов в Рязанской области продлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Губернатор Павел Малков поручил усилить меры по обеспечению пожарной безопасности. Временные ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них вводятся с 1 июля на 21 день.

Они будут действовать на территории всех лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

Напомним, в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ. За нарушение правил предусмотрены штрафы.