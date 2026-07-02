Карантин по бешенству животных в Рязанской области отменен

Карантин отменили на территории деревни Городецкое в Старожиловском округе Рязанской области. Постановление об отмене вступило в силу 30 июня. Напомним, карантин был объявлен 5 мая. В пределах деревни были запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением животных.