Карантин по бешенству животных в Рязанской области отменен
Карантин отменили на территории деревни Городецкое в Старожиловском округе Рязанской области. Постановление об отмене вступило в силу 30 июня. Напомним, карантин был объявлен 5 мая. В пределах деревни были запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением животных.
Карантин по бешенству животных в Рязанской области отменен. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанское ведомости».
Карантин отменили на территории деревни Городецкое в Старожиловском округе Рязанской области.
Постановление об отмене вступило в силу 30 июня.
Напомним, карантин был объявлен 5 мая. В пределах деревни были запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением животных.