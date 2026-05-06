В Рязанской области установлен карантин

В Старожиловском округе Рязанской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Ограничительные мероприятия должны действовать 60 календарных дней с момента вступления документа в силу. Карантин распространяется на личное подворье с очагом и во всей деревне Городецкое. В этот период запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним лицам, ввозить и вывозить домашних питомцев (за исключением вакцинированных от бешенства в последние 179 дней).

В Старожиловском округе Рязанской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Ограничительные мероприятия должны действовать 60 календарных дней с момента вступления документа в силу. Карантин распространяется на личное подворье с очагом и во всей деревне Городецкое.

В этот период запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним лицам, ввозить и вывозить домашних питомцев (за исключением вакцинированных от бешенства в последние 179 дней), перемещать животных внутри хозяйства, а также снимать шкуры с умерших животных.

В пределах деревни Городецкое дополнительно запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением животных, вывоз восприимчивых к бешенству видов (кроме вакцинированных или направляемых на убой), а также отлов диких животных для зоопарков.

Главному управлению ветеринарии поручено обеспечить выполнение плана по ликвидации очага инфекции. Карантин снимут в течение суток после заключения специалистов о завершении всех необходимых мероприятий.

Местной администрации рекомендовано организовать отлов бесхозяйных животных, изолировать их на 14 дней и вакцинировать.