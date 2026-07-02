Госдума предложила ввести лимит льготного проезда для многодетных семей на лето

Депутаты Госдумы предложили ввести сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам для многодетных семей. Инициатива направлена на поддержку семей в период летних каникул и массовых поездок. Об этом пишет РИА Новости. В своем обращении депутаты предложили установить льготный проезд с 1 июня по 31 августа, а также в другие периоды, связанные со школьными каникулами. Льгота будет действовать для одного легкового автомобиля на многодетную семью, что позволит сохранить адресный характер поддержки. Для реализации этой инициативы планируется использовать платформу «Госуслуги» или личный кабинет транспондера, где будет подтверждаться статус многодетной семьи и информация о транспортном средстве.

Депутаты Госдумы предложили ввести сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам для многодетных семей. Инициатива направлена на поддержку семей в период летних каникул и массовых поездок. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении депутаты предложили установить льготный проезд с 1 июня по 31 августа, а также в другие периоды, связанные со школьными каникулами. Льгота будет действовать для одного легкового автомобиля на многодетную семью, что позволит сохранить адресный характер поддержки.

Для реализации этой инициативы планируется использовать платформу «Госуслуги» или личный кабинет транспондера, где будет подтверждаться статус многодетной семьи и информация о транспортном средстве. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить расходы на летние поездки, сделает семейный отдых более доступным и поддержит использование безопасных автомобильных маршрутов.