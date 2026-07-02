Фитнес‑день в Рязани: зарядись энергией на «Окской стрелке»!

11 июля, в субботу, состоится масштабный Фитнес‑день — бесплатные тренировки для тех, кто хочет уделить время себе и своему здоровью. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 20:00 на спортивной локации «Окская стрелка».

11 июля, в субботу, состоится масштабный Фитнес‑день — бесплатные тренировки для тех, кто хочет уделить время себе и своему здоровью. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 20:00 на спортивной локации «Окская стрелка».

В программе — разнообразные активности на любой вкус: джампинг, силовые тренировки, занятия для здоровой спины, растяжка, танцы, бокс, йога и тренировки на сапах. Каждый сможет попробовать то, что давно хотел, перезагрузить тело и голову, а также зарядиться энергией и вдохновением.

Для удобства посетителей организована специальная зона для детей — родители могут спокойно участвовать в тренировках, не переживая о малышах. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены уроки серфинга — эта активность доступна за дополнительную плату.

Расписание тренировок и ссылка для онлайн‑записи будут опубликованы в группе Рязанское Лукоморье vk.ru/lukomore62 . Не упустите шанс провести день активно!

Напомним, рядом с местом проведения мероприятия возводится ЖК «Окская стрелка». Близость к динамичной спортивной локации — отличная возможность сделать активный образ жизни своей ежедневной привычкой.