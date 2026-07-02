Эксперт спрогнозировал стабилизацию ситуации с топливом к осени

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что напряженность с бензином начнет ослабевать в сентябре, когда спадет сезонный пик отпусков. Он отметил, что до этого момента рынок будет штормить. Ранее стало известно, что за неделю бензин в Рязанской области подорожал до 73,55 рубля.