3 июля в Рязанской области пройдет дождь с грозой

В области будет переменная облачность. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет западный, до 5-10 м/с. При грозе прогнозируют порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 14…19°С. Днем местами будет жара. Столбики термометров покажут отметки 28…33°С.