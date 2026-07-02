Рязанцев предупредили о резком похолодании

Вечером 3 июля появятся первые признаки изменения погоды — будет расти облачность. В субботу, 4 июля, ожидается похолодание до +26°C, возрастёт вероятность грозовых ливней. В воскресенье, 5 июля, в Рязанскую область придёт циклон: станет пасмурно, пройдут дожди. Также прогнозируют холодный ветер. Температура воздуха днём резко упадёт до +19…+22°C, возможно выпадение до 20 мм осадков, а при грозах — ещё больше. До конца первой декады июля в регионе сохранится прохладная и дождливая погода циклонического характера: днём температура будет колебаться около +20°C, ночью — +11…+14°C.

Рязанцев предупредили о резком похолодании. Об этом сообщили в соцсетях НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Согласно прогнозу учёных, в Рязанской области в четверг и пятницу, 2 и 3 июля, усилится жара: температура повсеместно достигнет +30°C и выше. Северный ветер сменится южным, погода будет ясной, осадков не ожидается — в эти дни прогнозируется пик потепления.

Вечером 3 июля появятся первые признаки изменения погоды — начнёт расти облачность. В субботу, 4 июля, ожидается похолодание до +26°C, возрастёт вероятность грозовых ливней.

В воскресенье, 5 июля, в Рязанскую область придёт циклон: станет пасмурно, пройдут дожди. Также прогнозируют холодный ветер. Температура воздуха днём резко упадёт до +19…+22°C, возможно выпадение до 20 мм осадков, а при грозах — ещё больше.

До конца первой декады июля в регионе сохранится прохладная и дождливая погода циклонического характера: днём температура будет колебаться около +20°C, ночью — +11…+14°C.

Существенное потепление (до +25 °C) и ослабление влияния циклонов прогнозируется лишь в начале второй декады июля.