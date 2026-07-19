За ночь над регионами России сбили 140 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в ночь на 19 июля уничтожили и перехватили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.