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Врач рассказал, как защититься от жары
Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алексей Абызов рассказал россиянам, как легче перенести аномальную жару. Об этом пишет РИА Новости. В первую очередь специалист посоветовал следить за водным балансом и пить не меньше 1,5-2 литров жидкости в день. При высоких физических нагрузках или сильном потоотделении эту норму он предложил увеличить еще на 500-1000 миллилитров. А вот сладкие и алкогольные напитки, по его словам, только усугубляют обезвоживание — от них лучше отказаться.

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алексей Абызов рассказал россиянам, как легче перенести аномальную жару. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь специалист посоветовал следить за водным балансом и пить не меньше 1,5-2 литров жидкости в день. При высоких физических нагрузках или сильном потоотделении эту норму он предложил увеличить еще на 500-1000 миллилитров. А вот сладкие и алкогольные напитки, по его словам, только усугубляют обезвоживание — от них лучше отказаться.

Второе важное правило касается защиты кожи. Абызов рекомендовал наносить солнцезащитный крем за 15-30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать. Для обычных городских прогулок он посоветовал выбирать продукты с SPF-фактором не ниже 30, а для длительного пребывания под открытым солнцем, например в горах или на пляже, — не менее 50.

Кроме того, терапевт призвал носить свободную светлую одежду и головные уборы, а активные занятия на воздухе перенести на утро или вечер, поскольку самые опасные часы — с 10 до 16. Тем, кто вынужден работать на улице днем, он порекомендовал делать регулярные перерывы и укрываться в тени или прохладных проветриваемых помещениях, чтобы избежать перегрева.