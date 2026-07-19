В Рязанскую область на следующей неделе придет новая волна похолодания

Погода в Рязанской области в ближайшие 8-10 дней останется переменчивой. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием арктического воздуха. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина. По данным специалистов, после резкого похолодания, которое пришлось на конец этой недели, над регионом установился антициклон. Благодаря ему в выходные будет солнечно, а температура воздуха начнет повышаться.

Погода в Рязанской области в ближайшие 8-10 дней останется переменчивой. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием арктического воздуха. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По данным специалистов, после резкого похолодания, которое пришлось на конец этой недели, над регионом установился антициклон. Благодаря ему в выходные будет солнечно, а температура воздуха начнет повышаться.

В воскресенье, 19 июля, ветер сменится с северного на южный, а в понедельник и вторник воздух может прогреться почти до +30°C.

Однако уже вечером вторника, 21 июля, либо утром среды, 22 июля, ожидается прохождение атмосферного фронта с дождями и, вероятно, грозами. После этого в регион вновь придет более холодный воздух.

По предварительному прогнозу, с 23 июля дневная температура составит +19°C…+22°C, ночью — +11°C…+13°C. Сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками.

Специалисты отмечают, что к концу следующей недели вновь возможно потепление до +26°C…+28°C, однако оно, вероятно, будет непродолжительным. После этого не исключена еще одна волна похолодания.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.