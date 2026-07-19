В Рязани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

В Рязани 16 июля уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный. Об этом сообщили в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, в вечерние часы в микрорайоне Сысоево стандартный индекс формальдегида составил 1,7. Это стало причиной оценки уровня загрязнения воздуха как повышенного. При этом содержание остальных контролируемых загрязняющих веществ не превышало санитарно-гигиенических норм.

В Рязани 16 июля уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный. Об этом сообщили в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, в вечерние часы в микрорайоне Сысоево стандартный индекс формальдегида составил 1,7. Это стало причиной оценки уровня загрязнения воздуха как повышенного.

При этом содержание остальных контролируемых загрязняющих веществ не превышало санитарно-гигиенических норм.

Мониторинг качества воздуха в Рязани ведется на четырех стационарных постах, расположенных в микрорайонах Сысоево, Приокском, Строителе и на улице Семинарской в центре города. Пробы воздуха отбираются четыре раза в сутки ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней.