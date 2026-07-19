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В России изменят правила проведения школьных олимпиад
С 1 сентября 2026 года могут измениться правила проведения всероссийской олимпиады школьников. Министерство просвещения России опубликовало проект приказа с поправками в действующий порядок проведения соревнований. Согласно предложенным изменениям, участник, которого удалили с олимпиады за нарушение правил, может лишиться права участвовать в соревнованиях по любому предмету в текущем учебном году. Также предлагается расширить запрет на использование средств связи и электронных устройств. Ограничение может действовать на всех этапах олимпиады, включая школьный и муниципальный.

С 1 сентября 2026 года могут измениться правила проведения всероссийской олимпиады школьников. Министерство просвещения России опубликовало проект приказа с поправками в действующий порядок проведения соревнований.

Согласно предложенным изменениям, участник, которого удалили с олимпиады за нарушение правил, может лишиться права участвовать в соревнованиях по любому предмету в текущем учебном году.

Также предлагается расширить запрет на использование средств связи и электронных устройств. Ограничение может действовать на всех этапах олимпиады, включая школьный и муниципальный.

Кроме того, победители и призеры прошлого сезона могут потерять право автоматически переходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы. В таком случае им придется начинать участие заново со школьного этапа.

Сейчас проект приказа находится на общественном обсуждении. После его завершения будет принято решение о включении изменений в действующий порядок проведения ВсОШ.