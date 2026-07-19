Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

В возрасте 67 лет умер советский и российский журналист, телеведущий и кинокритик Сергей Шолохов. О его смерти 18 июля сообщил в соцсетях пасынок Всеволод Москвин. Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Широкую известность ему принесла программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, вышедший в 1991 году вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, получил название «Ленин — гриб» и стал одним из самых известных телевизионных мемов постсоветского пространства.

В возрасте 67 лет умер советский и российский журналист, телеведущий и кинокритик Сергей Шолохов. О его смерти 18 июля сообщил в соцсетях пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написал он.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. На телевидении он начал работать в 1987 году редактором отдела кино. Широкую известность ему принесла программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, вышедший в 1991 году вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, получил название «Ленин — гриб» и стал одним из самых известных телевизионных мемов постсоветского пространства.

С 1991 года Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом», посвященной кино и культуре. Он также освещал крупнейшие международные кинофестивали, работал в жюри российских и зарубежных киносмотров, продюсировал документальные фильмы и снимался в кино.

В разные годы Сергей Шолохов занимал должность заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», был приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС.