С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в СФР. Размер выплат изменится с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При этом не имеет значения, продолжает ли пенсионер работать сейчас или уже уволился, — главное, чтобы за него уплачивались страховые взносы в прошлом году.

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в СФР.

Размер выплат изменится с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При этом не имеет значения, продолжает ли пенсионер работать сейчас или уже уволился, — главное, чтобы за него уплачивались страховые взносы в прошлом году.

Подавать заявление для перерасчета не нужно. Все изменения произведут автоматически на основании данных, которые работодатели передают в Социальный фонд.

После перерасчета учтут количество пенсионных коэффициентов, начисленных за 2025 год. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла. В 2026 году стоимость одного коэффициента равна 156,76 рубля, поэтому максимальное увеличение пенсии достигнет 470,28 рубля.