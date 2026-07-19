С 1 августа налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» автоматически

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Ранее для получения документов в электронном виде необходимо было подавать специальное заявление. Теперь уведомления, а также требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании будут направляться автоматически всем пользователям с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

Ранее для получения документов в электронном виде необходимо было подавать специальное заявление. Теперь уведомления, а также требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании будут направляться автоматически всем пользователям с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

В ФНС отметили, что осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам.

Для пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС порядок получения уведомлений не изменится. Бумажные документы продолжат отправлять только тем гражданам, у которых нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и доступа к электронным сервисам налоговой службы.