Рязанский художник создал новый мурал в Челябинской области

Рязанский стрит-арт художник Александр Демкин создал мурал «Закат» в городе Сатка Челябинской области. Сатка известна месторождением магнезита — минерала, из которого производят огнеупорные материалы. По словам художника, именно этот процесс лег в основу идеи новой работы. Он пояснил, что изображенная на мурале девушка символизирует магнезит в момент перед обжигом. Во время обработки минерал теряет часть своей структуры, очищается от углекислого газа и превращается в магнезию — материал, из которого делают огнеупорные блоки, способные выдерживать температуру до 2826 градусов.

Рязанский стрит-арт художник Александр Демкин создал мурал «Закат» в городе Сатка Челябинской области. Об этом автор рассказал в своих социальных сетях.

Сатка известна месторождением магнезита — минерала, из которого производят огнеупорные материалы. По словам художника, именно этот процесс лег в основу идеи новой работы.

«Истинная стойкость рождается только через уничтожение», — написал Демкин.

Он пояснил, что изображенная на мурале девушка символизирует магнезит в момент перед обжигом. Во время обработки минерал теряет часть своей структуры, очищается от углекислого газа и превращается в магнезию — материал, из которого делают огнеупорные блоки, способные выдерживать температуру до 2826 градусов.

По замыслу автора, работа символизирует стойкость, которая рождается через испытания и изменения.

Фото: соцсети Александра Демкина.