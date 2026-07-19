Рязанцы заметили поваленный дорожный знак на тротуаре

В Рязани на Первом проезде Ломоносова дорожный знак оказался лежащим прямо на проезжей части. Фотографии с места появились в социальных сетях. «Везде вертикальные знаки, а у нас — горизонтальные!», — отметили авторы публикации. На снимках видно, что знак полностью повален и находится на тротуаре.