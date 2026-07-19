Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
25°
Пнд, 20
26°
Втр, 21
27°
ЦБ USD 78.4 0.08 18/07
ЦБ EUR 89.9 0.57 18/07
Нал. USD 79.50 / 80.10 19/07 07:00
Нал. EUR 91.80 / 93.60 19/07 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 834
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 029
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 944
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 718
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы заметили поваленный дорожный знак на тротуаре
В Рязани на Первом проезде Ломоносова дорожный знак оказался лежащим прямо на проезжей части. Фотографии с места появились в социальных сетях. «Везде вертикальные знаки, а у нас — горизонтальные!», — отметили авторы публикации. На снимках видно, что знак полностью повален и находится на тротуаре.

В Рязани на Первом проезде Ломоносова дорожный знак оказался лежащим прямо на проезжей части. Фотографии с места появились в социальных сетях.

«Везде вертикальные знаки, а у нас — горизонтальные!», — отметили авторы публикации.

На снимках видно, что знак полностью повален и находится на тротуаре.

О том, что стало причиной падения знака и когда его установят обратно, официальной информации пока не поступало.