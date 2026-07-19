Рязанцы сообщили о ДТП возле «Глобуса»
В Рязани вечером 19 июля произошло ДТП возле гипермаркета «Глобус». Сообщение об аварии появилось в социальных сетях. Судя по опубликованным фотографиям, в результате столкновения один из автомобилей получил незначительные повреждения.
В Рязани вечером 19 июля произошло ДТП возле гипермаркета «Глобус». Сообщение об аварии появилось в социальных сетях.
Судя по опубликованным фотографиям, в результате столкновения один из автомобилей получил незначительные повреждения.
Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии пока не поступало. Официальных комментариев по факту ДТП на момент публикации также нет.